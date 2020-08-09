Муж Ларисы Куклиной рассказал о тренировках биатлонистки в Приэльбрусье

Бывший лыжник Михаил Куклин, супруг и личный тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, рассказал о тренировочном сборе спортсменки национальной команды в Приэльбрусье.

«Тренировочный сбор в Приэльбрусье. Сегодня у нас первая серьёзная тренировка – восхождение в гору на лыжероллерах (2 часа). Делюсь с вами небольшими отрезками. Сегодня было очень жарко. Лариса справилась на отлично.

Немного о месте: Терскол (Кабардино-Балкария), высота 2150 метров. Кормят хорошо, интернет плохой. Всё.

На самом деле здесь классно, и если не тупить, то можно выйти на новый уровень в функциональном плане», – написал Куклин на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ларисы Куклиной в «Инстаграме».