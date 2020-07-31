Лариса Куклина присоединится к сборной России на сентябрьском сборе

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что биатлонистка Лариса Куклина присоединится к национальной команде на сборе в сентябре.

«Куклина не присоединится к команде в Сочи. Она будет с нами только на сентябрьском сборе. Лариса в другом месте поднимется в горы чуть повыше, будет работать самостоятельно», ‑ приводит слова Шашилова «Р-Спорт».

Куклина, как и Евгения Павлова и Екатерина Юрлова-Перхт, пропустила первый предсезонный сбор, который проходил в Ижевске. В составе команды работали Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова.

Второй тренировочный сбор российских биатлонисток стартует в Сочи 1 августа.