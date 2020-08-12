Драчёв показал архивное фото с подготовки россиян к Олимпийским играм 1998 года

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв опубликовал архивное фото, которое было сделано в 1997 году. На фото российские представлены российские спортсмены на сборах перед Олимпийскими играми 1998 года в Нагано (Япония).

«Узнаёте нашу команду? Готовились к олимпийским играм в Нагано-1998. Первые сборы в Белокурихе сборной России по биатлону!» — написал Драчёв.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Драчёва.

Драчёв с 2018 года занимал должность президента Союза биатлонистов России, но в 2020 году покинул этот пост. После конфликта с руководством организации были назначены досрочные выборы нового главы СБР. В них решили участвовать Драчёв и Виктор Майгуров. В последний момент Драчёв отказался от выдвижения, заявив, что хочет сосредоточиться на работе в Госдуме РФ.