Тихонов — о протестах в Беларуси: я бы c первой минуты дал команду лупить, как собак!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал протесты в Беларуси, разгоревшиеся по итогам президентских выборов.



«Некоторые вещи были предсказуемы. Наблюдая за ситуацией со стороны, могу сказать, что 90% митингующих — безголовая, проплаченная публика. Все орут, качают свои права, а конкретики нет. Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, это было бы другое дело. А здесь в основном качают за то, что выборы несправедливые. Я понимаю, если бы разница в процентах между кандидатами в президенты была бы небольшой. Но когда 80 к 9… Я побывал почти во всех областях Белоруссии. Трудовой народ трудится, думает, как прокормить балбесов митингующих.



Милицейский произвол? Это не милицейский произвол. Есть закон — на стражей порядка нападать нельзя. Я бы таких людей, которые нападают на милицейских, сажал бы на 15 лет и даже не разговаривал. Наезжают на автомобилях! Это что такое?! Будь моя воля, я с первой минуты этих беспорядков дал бы команду лупить, как собак! Если у них нет ничего аргументированного. Если вы вышли на улицу — хорошо. Идите спокойно, поднимите транспаранты, напишите на них, в чём Лукашенко не прав. А то, что они делают, — это безграмотно.



Я понимаю, если бы Тихановская была бы хоть каким-то политиком. Но то, что она морозила по телевидению… «Я поправлю год, потом передам». Это что такое? Может, она бы набрала на 3-4% больше, если бы сказала что-то вразумительное в своём обращении к народу.



Если мы возьмём биатлон, хотя уровни вопросов и не сопоставимы, то можно сказать, что я был таким же, как Лукашенко. Когда я был у руля, я спрашивал дисциплину во всех сферах. У меня было всё строго. С моей командой мы были лучшей федерацией. Дальше такие персонажи, как Черезов, Круглов, Чудов, захотели демократию. Пошло отсутствие дисциплины, что хочу, то и делаю. И по сей день так.



Я не гражданин Беларуси. Но если бы я пошёл на голосование, то обеими руками был бы за Лукашенко», — цитирует Тихонова Sport24.

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