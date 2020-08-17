Глава IBU: смерть Алексашина – огромная потеря для всей биатлонной семьи

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выразил соболезнования в связи со смертью одного из основателей Союза биатлонистов России Дмитрия Алексашина.

«Я хочу принести искренние соболезнования семье Алексашина и всей российский биатлонной семье. Я знаю господина Алексашина очень-очень давно, он всегда был очень уважаемым членом российской делегации на конгрессах. Он всегда произносил хорошие речи. Его смерть – огромная потеря для всей биатлонной семьи. Он был очень ценным человеком для биатлона», — приводит слова Далина «Р-Спорт».

Алексашин долгое время работал практикующим тренером. До последних дней жизни специалист продолжал работать, несмотря на осложнения со здоровьем. Недавно Алексашин перенёс инсульт, после чего так и не сумел оправиться.