Биатлонистка Шевченко: сказала Шашилову, что буду тренироваться только с ним
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала, как попала в основной состав женской сборной России, тренером которой является Михаил Шашилов. Напомним, в настоящее время спортсменки готовятся к сезону на сборах в городе Сочи.
«Михаил Викторович вызвал меня на разговор и спрашивает: «Настя, если тебя позовут в А-состав, ты пойдёшь?» Я сказала: «Нет, не пойду. Я буду тренироваться только с вами». Он услышал мои слова — и вот он тренер сборной.
Но, я думаю, это не только из-за меня. Это в основном из-за Светы Мироновой, и девчонок тоже надо накатывать, они не слабее меня. Даже, могу сказать, сильнее. У них опыта больше. А я просто новенькая», — рассказала Шевченко в эфире телеканала «Матч ТВ».
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