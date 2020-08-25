Биатлонистка Шевченко: сказала Шашилову, что буду тренироваться только с ним

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала, как попала в основной состав женской сборной России, тренером которой является Михаил Шашилов. Напомним, в настоящее время спортсменки готовятся к сезону на сборах в городе Сочи.

«Михаил Викторович вызвал меня на разговор и спрашивает: «Настя, если тебя позовут в А-состав, ты пойдёшь?» Я сказала: «Нет, не пойду. Я буду тренироваться только с вами». Он услышал мои слова — и вот он тренер сборной.

Но, я думаю, это не только из-за меня. Это в основном из-за Светы Мироновой, и девчонок тоже надо накатывать, они не слабее меня. Даже, могу сказать, сильнее. У них опыта больше. А я просто новенькая», — рассказала Шевченко в эфире телеканала «Матч ТВ».