Алексей Волков: не буду заставлять спортсменок, бить палкой

Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков, отвечающий за стрелковую подготовку, рассказал, как работает со спортсменками.
«Моя философия – через знания, какую-то работу им объяснить, что такое выстрел, как это работает. Ты ответственный за выстрел, и если ты знаешь, как это делать, тебе будет всё равно, какая у тебя винтовка или ложа, ты просто берёшь и стреляешь.
Если кто-то будет делать что-то не так, то я объясню, зачем, например, локоть нужно ставить таким образом. Покажу, какие изменения происходят, а дальше пусть спортсмен сам думает, надо оно ему или нет. Я не буду заставлять, бить палкой, это их результат.
Да, результаты спортсменок на стрельбище – это моя зона ответственности, но я пытаюсь донести всё так, потому что если я поставлю ей локоть и скажу «иди стреляй», то спортсменка не поймёт, для чего это нужно делать. Она просто выполнит команду», — цитирует его «Матч ТВ».
- 26 августа 2020
-
15:31
-
13:19
-
12:41
- 25 августа 2020
-
22:32
-
20:03
-
18:15
-
17:03
-
15:28
-
15:27
-
13:27
-
10:37
-
09:20
- 24 августа 2020
-
23:10
-
22:08
-
16:29
-
16:16
-
15:42
-
14:23
-
09:20
- 23 августа 2020
-
14:48
-
13:48
-
13:35
- 22 августа 2020
-
21:00
-
15:11
-
13:38
-
12:01
-
10:41
- 21 августа 2020
-
16:59
-
16:41
-
12:17
-
00:44
- 20 августа 2020
-
21:20
-
16:29
-
09:22
-
00:48