Алексей Волков: не буду заставлять спортсменок, бить палкой

Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков, отвечающий за стрелковую подготовку, рассказал, как работает со спортсменками.

«Моя философия – через знания, какую-то работу им объяснить, что такое выстрел, как это работает. Ты ответственный за выстрел, и если ты знаешь, как это делать, тебе будет всё равно, какая у тебя винтовка или ложа, ты просто берёшь и стреляешь.

Если кто-то будет делать что-то не так, то я объясню, зачем, например, локоть нужно ставить таким образом. Покажу, какие изменения происходят, а дальше пусть спортсмен сам думает, надо оно ему или нет. Я не буду заставлять, бить палкой, это их результат.

Да, результаты спортсменок на стрельбище – это моя зона ответственности, но я пытаюсь донести всё так, потому что если я поставлю ей локоть и скажу «иди стреляй», то спортсменка не поймёт, для чего это нужно делать. Она просто выполнит команду», — цитирует его «Матч ТВ».