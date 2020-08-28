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Куклина — о сборе в Приэльбрусье: тренировки на высоте 2 км должны дать хороший толчок

Куклина — о сборе в Приэльбрусье: тренировки на высоте 2 км должны дать хороший толчок
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги тренировочных сборов национальной команды в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария).

«Сбор в Кабардино-Балкарии подошёл к концу. Всю запланированную работу выполнили. Считаю, что тренировки на высоте 2000 метров должны дать хороший толчок для результата.

Безумно понравилось это место, надеюсь вернуться в Приэльбрусье. Спасибо всем, кто меня поддерживает», — написала биатлонистка на своей странице в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» биатлонистки.

Куклина — чемпионка России, призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок

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