Куклина — о сборе в Приэльбрусье: тренировки на высоте 2 км должны дать хороший толчок
Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги тренировочных сборов национальной команды в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария).
«Сбор в Кабардино-Балкарии подошёл к концу. Всю запланированную работу выполнили. Считаю, что тренировки на высоте 2000 метров должны дать хороший толчок для результата.
Безумно понравилось это место, надеюсь вернуться в Приэльбрусье. Спасибо всем, кто меня поддерживает», — написала биатлонистка на своей странице в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» биатлонистки.
Куклина — чемпионка России, призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок
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