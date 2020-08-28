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Мякяряйнен будет участвовать в чемпионате Финляндии по летнему биатлону

Мякяряйнен будет участвовать в чемпионате Финляндии по летнему биатлону
Биатлон / Летний биатлон 0

Финская биатлонистка, трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира Кайса Мякяряйнен примет участие в чемпионате Финляндии по летнему биатлону, сообщает Yle.

Мякяряйнен объявила об окончании профессиональной карьеры после сезона-2019/2020. Чемпионат Финляндии по летнему биатлону пройдёт в Контиолахти с 4 по 6 сентября.

«Каких-то амбиций или давления сейчас нет — мы просто радуемся возможности снова принять участие в соревнованиях. Я не думаю, что испытаю какой-то серьёзный дискомфорт: всё-таки я довольно много бегала, это простое упражнение, так что я тренировалась, не выходя из зоны комфорта. Стрельба — это, конечно, отдельная тема. Я шесть раз была на стрельбище этим летом, но на этой неделе, возможно, потренирую её езё раз», — сказала Мякяряйнен.

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