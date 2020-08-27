Дмитрий Малышко не выступит на чемпионате России по летнему биатлону

Российский биатлонист Дмитрий Малышко не выступит в первой части чемпионата России по летнему биатлону, который пройдет в центре «Дёмино» недалеко от Рыбинска Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оргкомитет соревнований.
По итогам сезона-2019/2020 Малышко не попал в состав сборной России и может готовиться только за счёт региональной команды.
Вторая, основная часть чемпионата России по летнему биатлону пройдет с 18 по 27 сентября в Тюмени. Ожидается, что в этих соревнованиях выступят ведущие биатлонисты страны.
33-летний Малышко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал золотую медаль в эстафете, однако после дисквалификации Евгения Устюгова команда России лишилась этой победы.
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