Светлана Миронова показала фото в непривычном образе. Норицын отреагировал

Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии. На снимках спортсменка, использовавшая яркий макияж, одета в толстый свитер и джинсы.

Комментарий под этим постом Мироновой оставил, в частности, Виталий Норицын, бывший старший тренер женской сборной России по биатлону.

«Ой-ёй», — написал он.

«Красотой Доротею (итальянскую биатлонистку Доротею Вирер. — Прим. «Чемпионата») затмила. Осталось — результатами», — написал один из подписчиков.

«Света-а-а, тебя просто не узнать», — добавила другая подписчица.

26-летняя Миронова — чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди юниоров. В сезоне-2019/2020 она заработала 270 очков и заняла 23-е место в личном зачёте, однажды попав на подиум.