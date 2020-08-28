Светлана Миронова показала фото в непривычном образе. Норицын отреагировал

Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии. На снимках спортсменка, использовавшая яркий макияж, одета в толстый свитер и джинсы.
Комментарий под этим постом Мироновой оставил, в частности, Виталий Норицын, бывший старший тренер женской сборной России по биатлону.
«Ой-ёй», — написал он.
«Красотой Доротею (итальянскую биатлонистку Доротею Вирер. — Прим. «Чемпионата») затмила. Осталось — результатами», — написал один из подписчиков.
«Света-а-а, тебя просто не узнать», — добавила другая подписчица.
26-летняя Миронова — чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди юниоров. В сезоне-2019/2020 она заработала 270 очков и заняла 23-е место в личном зачёте, однажды попав на подиум.
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