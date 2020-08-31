Валерий Польховский рассказал, как безопасно провести первые этапы Кубка мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о старте нового сезона Кубка мира на фоне пандемии коронавируса.

«Ожидаем, что биатлонный сезон состоится. Мы все ждём решения Международной федерации биатлона, когда они определятся с местом и временем старта. На мой взгляд, наиболее приемлемый вариант — собраться вместе в какой-то определённой стране и провести там первые этапы Кубка мира. Это будет наиболее безопасно для спортсменов, а зрители смогут насладиться соревнованиями», — приводит слова Польховского сайт «Матч ТВ».

Также Польховский уточнил, что на летнем чемпионате России по биатлону, который пройдёт в Тюмени с 17 по 23 сентября, соберутся все сильнейшие.

«На чемпионате России в Тюмени будут стартовать все сильнейшие. Сезон у нас неординарный, такой ситуации раньше не было. Какие-то спортсмены занимаются сами, все встретимся в Тюмени и посмотрим, кто в каком состоянии находится», — сказал Польховский.