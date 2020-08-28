Валерий Польховский: закрываться не надо, главное — завоёвывать медали для России

Валерий Польховский, который 28 августа был официально утверждён в качестве главного тренера сборной России по биатлону, рассказал о критериях отбора в национальную команду для участия в этапах Кубка мира.

«Мы это всё будем обсуждать на тренерском совете. У нас есть комиссия, которая прорабатывает вопрос. Мы ведём переговоры с тренерами команд. Выстроим общую концепцию.

Нельзя делать из сборной закрытый клуб. Спортсмены из регионов тоже должны получить шанс выступить на международных соревнованиях. Они должны понимать – показывай результат и ты пойдёшь вперёд. У нас большая страна, нам нужна ротация. Того же Гараничева и Волкова мы отправляли на Кубок IBU после неудачных стартов, они там стали призерами – мы их сразу вернули на Кубок мира. Показывай результат – и ты в национальной команде.

Моё пожелание – ограничить возраст на этапах Кубка IBU. На этапах Кубка мира не будет ограничений, а вот на Кубке IBU спортсменам нужно набираться международного опыта. Это пойдет только на пользу.

Можно ли будет возрастному спортсмену попасть на Кубок мира, минуя Кубок IBU? Конечно. Все эти вещи мы должны продумать. К примеру, у нас есть «Ижевская винтовка» или проведём другой старт. Закрываться не надо, главное — завоевывать медали для России», — приводит слова Польховского пресс-служба СБР.