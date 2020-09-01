Иван Черезов назвал себя олимпийским чемпионом. Он ни разу не побеждал на Играх

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост, в котором назвал себя олимпийским чемпионом. Напомним, на счету Черезова две медали на Играх: в 2006 году — серебро, в 2010-м — бронза (обе — в эстафете).
«Многие спрашивают меня: где родился и живёт олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня.
Практически вся моя сознательная жизнь связана с родным Ижевском. В этом городе произошло моё становление, с ним связаны все мои жизненные пути, самые главные жизненные события и победы.
В Ижевске я закончил школу №76. Сегодня она носит гордое имя Героя Советского Союза П.Ф. Блинова. Здесь же получил первое высшее образование и познакомился со своей любимой женой. Здесь же начиналась моя спортивная карьера. Я безмерно благодарен своему первому тренеру Владимиру Игнатьевичу Новикову. Именно он помог мне стать профессиональным спортсменом.
Здесь растут и учатся мои дети. Сегодня вместе с супругой воспитываю троих прекрасных сыновей. Двое из них учатся в 41-й школе, а самый младший ещё ходит в детский сад. Каждый из них – яркая индивидуальность, у каждого есть увлечение по душе. Мы очень гордимся ими! Мне много раз предлагали уехать в другой город. Но я остался в Ижевске. Здесь — мой дом», — написал он.
Фото: https://www.instagram.com/p/CEj0cehDcNa/
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