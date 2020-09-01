Иван Черезов отредактировал пост, в котором назвал себя олимпийским чемпионом

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов отредактировал пост в «Инстаграме», в котором назвал себя олимпийским чемпионом.

Напомним, ранее Черезов, ни разу не побеждавший на Олимпиадах, опубликовал пост, в котором, в частности, содержались такие слова: «Многие спрашивают меня: где родился и живёт олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня». Теперь слова «олимпийский чемпион» убраны из текста.

39-летний Черезов — трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России.