Иван Черезов отредактировал пост, в котором назвал себя олимпийским чемпионом

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов отредактировал пост в «Инстаграме», в котором назвал себя олимпийским чемпионом.
Напомним, ранее Черезов, ни разу не побеждавший на Олимпиадах, опубликовал пост, в котором, в частности, содержались такие слова: «Многие спрашивают меня: где родился и живёт олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня». Теперь слова «олимпийский чемпион» убраны из текста.
Фото: https://www.instagram.com/p/CEj0cehDcNa/
39-летний Черезов — трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России.
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