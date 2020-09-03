Вилухина пожелала удачи Касперовичу, который выложил фото со сборов сборной Болгарии

Российский тренер Александр Касперович, возглавивший сборную Болгарии, опубликовал фото со сборов команды.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Александра Касперовича.

Специалист возглавил сборную Болгарии в мае 2020 года. Вместе с ним в сборную Болгарии перешёл и бывший наставник женской сборной России Виталий Норицын.

Успехов Касперовичу пожелала призёр чемпионата мира по биатлону Ольга Вилухина.

«Александр Владимирович, успехов вам и вашей команде», – написала под фото Вилухина.

Касперович в то же время продолжает работать с чемпионом мира Александром Логиновым. При этом они взаимодействуют удалённо. Касперович регулярно рассказывает о тренировках и подготовке Логинова, но не участвует в сборах.