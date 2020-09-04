«На Западе его ненавидят, а в России он герой». Российский велогонщик — о Логинове

Российский велогонщик Максим Гоголев рассказал об отношении к чемпиону мира по биатлону Александру Логинову. Напомним, несколько лет назад Логинов отбыл дисквалификацию за применение допинга.
«Там у Александра Логинова нашли ЭПО. И что теперь? Половина западных спортсменов его ненавидит. Это в России он чуть ли не герой.
Если человека поймали, сложно ему доверять. Так что я к Логинову отношусь скорее негативно. Он ведь обманывал спортсменов, вместе с которыми сидел за столом, с которыми рядом тренировался. Это некрасиво. У меня почему-то сидит это внутри: с теми, кого поймали на допинге, даже общаться тяжело», — цитирует Гоголева «Спорт-экспресс».
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как относится к тому, что Логинов предпочитает готовиться к сезону самостоятельно.
- 4 сентября 2020
-
10:01
- 3 сентября 2020
-
21:02
-
19:41
- 2 сентября 2020
-
22:52
-
22:29
-
21:04
-
20:29
-
18:31
-
15:20
-
12:33
-
01:11
- 1 сентября 2020
-
23:06
-
22:23
-
19:25
-
18:49
-
14:28
-
10:30
-
09:22
- 31 августа 2020
-
17:28
-
16:38
-
15:12
-
09:39
-
09:20
- 30 августа 2020
-
18:56
-
16:40
-
12:51
-
10:00
- 29 августа 2020
-
18:14
-
16:30
-
15:36
-
14:24
-
09:51
- 28 августа 2020
-
21:33
-
21:19
-
17:51