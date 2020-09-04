«На Западе его ненавидят, а в России он герой». Российский велогонщик — о Логинове

Российский велогонщик Максим Гоголев рассказал об отношении к чемпиону мира по биатлону Александру Логинову. Напомним, несколько лет назад Логинов отбыл дисквалификацию за применение допинга.

«Там у Александра Логинова нашли ЭПО. И что теперь? Половина западных спортсменов его ненавидит. Это в России он чуть ли не герой.

Если человека поймали, сложно ему доверять. Так что я к Логинову отношусь скорее негативно. Он ведь обманывал спортсменов, вместе с которыми сидел за столом, с которыми рядом тренировался. Это некрасиво. У меня почему-то сидит это внутри: с теми, кого поймали на допинге, даже общаться тяжело», — цитирует Гоголева «Спорт-экспресс».

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как относится к тому, что Логинов предпочитает готовиться к сезону самостоятельно.