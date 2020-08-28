Майгуров ответил на вопрос о самоподготовке Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал то, что чемпион мира Александр Логинов предпочитает готовиться к сезону самостоятельно, а не в составе команды.
«Каждый спортсмен – индивидуальность. И нельзя сделать один шаблон, который подходил бы всем. Мы, как федерация, в любом случае должны отстаивать своих спортсменов, не допускать каких-либо провокаций.
Ситуация на чемпионате мира (итальянская полиция провела обыск у Логинова по подозрению в допинге, биатлонисту так и не вернули некоторые личные вещи. — Прим. «Чемпионата») показала, что мы не одни. Сразу же вмешались МИД, ОКР, Минспорт. Это знак для всех – безосновательно к нам точно лезть не нужно.
Понятно, что у нас есть допинговая история, которую будут помнить ещё какое-то время даже несмотря на то, что многие случаи не доказаны и находятся на рассмотрении. И наша задача – минимизировать, исключать подобные вещи. Чтобы к нам не было никаких вопросов со стороны международных организаций», — приводятся слова Майгурова на сайте Олимпийского комитета России.
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