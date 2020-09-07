Анфиса Резцова: Кристина никуда не пропала, она на самоподготовке

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что её дочь, биатлонистка сборной России Кристина Резцова самостоятельно готовится к летнему чемпионату России, который должен пройти в Тюмени с 19 по 22 сентября.

Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что не отслеживает подготовку Кристины к сезону, поскольку биатлонистка не выходит на связь.

«Кристина никуда не пропала, сейчас она находится на самоподготовке, как и Екатерина Юрлова-Перхт. Так что все нормально: она готовится и хочет приехать на летний чемпионат России», — приводит слова Анфисы Резцовой ТАСС.

Кристине Резцовой 24 года, в сезоне-2019/2020 она завоевала две серебряные награды на чемпионате Европы в Минске.