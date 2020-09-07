Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Анфиса Резцова: Кристина никуда не пропала, она на самоподготовке

Анфиса Резцова: Кристина никуда не пропала, она на самоподготовке
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что её дочь, биатлонистка сборной России Кристина Резцова самостоятельно готовится к летнему чемпионату России, который должен пройти в Тюмени с 19 по 22 сентября.

Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что не отслеживает подготовку Кристины к сезону, поскольку биатлонистка не выходит на связь.

«Кристина никуда не пропала, сейчас она находится на самоподготовке, как и Екатерина Юрлова-Перхт. Так что все нормально: она готовится и хочет приехать на летний чемпионат России», — приводит слова Анфисы Резцовой ТАСС.

Кристине Резцовой 24 года, в сезоне-2019/2020 она завоевала две серебряные награды на чемпионате Европы в Минске.

Тренер женской сборной России: с Кристиной Резцовой вообще нет никакого контакта
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020