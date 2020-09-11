Лариса Куклина — о травме: неприятная процедура — слышать, как кожа скрипит

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о повреждении ноги, которое получила во время лыжероллерной тренировки национальной команды в Тюмени.
В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Куклина показала, как едет в травмпункт в машине скорой помощи с перевязанной ногой.
«Что-то случилось. Не переживайте, со мной всё хорошо», – подписала фотографии Лариса.
Куклина провела в очереди более двух часов и даже успела проголодаться и выпить кофе.
Следующие кадры сделаны в операционной, где биатлонистке наложили швы: «Неприятная процедура, конечно. Особенно слышать, как кожа скрипит».
Фото: «Инстаграм» Ларисы Куклиной
Ранее на этой неделе во время тренировочного занятия в Тюмени получил травму ключицы старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.
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