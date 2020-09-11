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Доротея Вирер — о Кубке мира: если не будет болельщиков, придётся смириться

Доротея Вирер — о Кубке мира: если не будет болельщиков, придётся смириться
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, трёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер не расстроится, если из-за пандемии коронавируса Международный союз биатлонистов (IBU) изменит формат проведения Кубка мира.

«Верю, будет сделано всё, чтобы сезон был как можно больше похож на обычный, но нам придётся проявить гибкость. Если, например, нужно будет провести несколько этапов в одном месте, это будет абсолютно нормально. Для меня это будет даже преимуществом, потому что не очень люблю переезды. Если не будет болельщиков, придётся смириться, потому что мы сосредоточены на себе во время гонок и не замечаем того, что происходит вокруг», — приводит слова Вирер FondoItalia.

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не внёс изменений в расписание Кубка мира, однако не раз заявлял, что стартовые этапы в ноябре и декабре могут пройти в одном месте и без зрителей.

Старт Кубка IBU перенесён на январь, в расписании Кубка мира пока изменений нет
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