Е. Устюгов — о лишении золота: пришлось вникнуть в весь процесс падения российского спорта

Бывший биатлонист Евгений Устюгов рассказал, какие меры принял, после того как его лишили золота Олимпиады-2014, которая прошла в Сочи.

Напомним, в феврале результаты Устюгова за определённый период были аннулированы Международным союзом биатлонистов (IBU). Организация обвинила спортсмена в нарушении антидопинговых правил. Из-за дисквалификации Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 года, которую он завоевал в мужской эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым. Результат российской команды был аннулирован. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Устюгова 20 октября.

«Готовясь к суду, мне пришлось вникнуть в весь процесс падения российского спорта. На мой взгляд, спортивное начальство просто умыло руки, бросив нас на произвол судьбы. Если бы не друзья, можно было умереть от отчаяния.

Я провёл множество экспертиз, собирал доказательства, плюс необходимо оплачивать работу адвокатов. Это всё уже обошлось в сотни тысяч долларов. Без влиятельных друзей обычному атлету из России просто невозможно бороться с бездушной системой мирового спорта, в нашем спорте ни у кого нет таких материальных ресурсов.

А презумпции невиновности нас давно лишили. ВАДА и МОК создали такую систему, при которой, если они сделали ошибку, защититься почти невозможно», — приводит слова Устюгова ТАСС.