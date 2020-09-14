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«Злость и отчаяние». Евгений Устюгов эмоционально прокомментировал лишение золота ОИ-2014

«Злость и отчаяние». Евгений Устюгов эмоционально прокомментировал лишение золота ОИ-2014
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывший биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией, из-за которого он, в частности, лишился золота, завоёванного на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Напомним, в феврале результаты Устюгова за определённый период были аннулированы Международным союзом биатлонистов (IBU). Организация обвинила спортсмена в нарушении антидопинговых правил. Из-за дисквалификации Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 года, которую он завоевал в мужской эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым. Результат российской команды был аннулирован. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Устюгова 20 октября.

«Эмоции не улеглись, а наоборот, разгораются. Злость, отчаяние — все чувства, которые я испытываю изо дня в день, передать сложно. Никогда не чувствовал себя настолько беспомощным, маленьким человеком, попавшим под пресс карателей из ВАДА и МОК», — цитирует его ТАСС.

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