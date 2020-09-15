Старший тренер Шашилов перенёс операцию на ключице и скоро вернётся в сборную России
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов перенёс операцию на сломанной ключице и в ближайшее время вернётся в расположение команды, сообщил тренер команды Николай Загурский.
«Операция прошла успешно. Завтра врачи решат, когда он сможет присоединиться к команде — 16 или 17 сентября. Ситуация под контролем», — приводит слова Загурского ТАСС.
Шашилов получил травму 8 сентября во время тренировочного занятия в Тюмени, где с 19 по 22 сентября пройдёт летний чемпионат России по биатлону. Специалист покидал расположение национальной команды для получения углублённой медицинской помощи. В это время Шашилов дистанционно продолжал контролировать тренировочный процесс национальной команды.
Старший тренер сборной России Михаил Шашилов сломал ключицу
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