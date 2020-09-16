Инициатор проверки Логинова на ЧМ-2020 покинула пост антидопингового менеджера IBU

Сара Фуссек-Хаккарайнен, которая была инициатором проверки в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия), покинула пост антидопингового менеджера IBU.
«Сара Фуссек-Хаккарайнен сосредоточится на работе в FIS, где её повысили в должности. Договорённость об этом с ней существовала изначально», — приводит заявление IBU ТАСС.
22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. 23 февраля Логинов из-за психологической неготовности отказался от выступления в масс-старте.
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