Касперович сообщил, что Логинов пропустит очередной сбор национальной команды России

Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, сообщил, что его подопечный не отправится вместе со сборной России на подготовительный сбор в Алтай.



«Мы обговаривали совместно со штабом сборной все моменты подготовки Саши, по крайней мере летняя подготовка была у него индивидуальная, а дальше с момента тренировок на снегу он должен присоединиться к команде.



Саша точно не поедет в Алдан, это 100%. Не вижу смысла этого сбора. Специалисты обосновывают поездку туда натуральным снегом, но, к сожалению, мы соревнуемся только на искусственном снегу. Везде в Европе. Если для российских стартов, то да, это приемлемо. Нужно учитывать и часовые пояса. Да, там прекрасная база, я её хорошо знаю, отличные условия, но есть альтернатива, и пока Алдан не рассматривается», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».



Из трёх предсезонных сборов национальной команды России Логинов посетил лишь один. В остальное время биатлонист готовился к сезону индивидуально.

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