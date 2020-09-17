Александр Логинов: у меня опять возникли проблемы с локтем

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, как готовится к сезону, а также посетовал на проблемы с локтем.

«Относительно своего физического состояния не скажу, что есть какие-то проблемы. Но, как и в прошлом году, возникли проблемы с локтем. И, видимо, всё в дальнейшей подготовке у меня поменяется. Однако время до старта сезона ещё есть.

Тяжело сказать, что [планы по подготовке] на сто процентов были выполнены, как задумано. Ещё в конце прошлого сезона у меня были совсем другие планы на подготовку. В этот сложный период мы старались находить все возможные варианты для тренировочного процесса.

Конечно, спорткомплексы в регионах были закрыты из-за пандемии. Тренироваться было нельзя. Я думаю, мы максимум выжали из этого периода», — цитирует его «Тюменская арена».