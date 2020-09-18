Васильев — об аресте Кравцова: вся эта история напоминает какой-то заказ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал арест бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР), директора центра подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова по делу о растрате в особо крупных размерах. Кравцов взят под стражу до 15 ноября.

«Кравцов уже два года как отношения к биатлону не имеет. Вся эта история напоминает мне какой-то заказ. Следствие разберётся, но Кравцов делал всё для спорта. Не вижу здесь никакой коррупции. Это просто обидное недоразумение. Александр Михайлович, кроме как добра, ничего ни одному виду спорта не желал. Он сделал очень много всего для спорта. Иногда ради оперативности допускаются ошибки, но уверен, что не имел никакого злого умысла. Надеюсь, следователи разберутся плотно в этом дело. Кравцов сделал много добра. Такого руководителя ещё поискать», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Четыре года (с 2014 по 2018-й) 67-летний Кравцов руководил СБР, возглавлял российскую делегацию на Олимпийских играх в Сочи. Также Кравцов является членом совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, членом комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта.