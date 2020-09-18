Суд арестовал бывшего главу СБР Кравцова по ходатайству следствия

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР), директора центра подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова по делу о растрате в особо крупных размерах. Срок ареста — до 15 ноября.
«Я 40 лет проработал в советском и российском спорте, я никогда не представлял, что мне будет предъявлено обвинение, что специалисты якобы были приняты на работу, а на самом деле не выполняли свои функции. Те лица, которые проходят как «мёртвые души» по документам, являются членами экспертного совета, принятыми министром спорта с соответствующими полномочиями и регалиями», — приводит слова Кравцова РИА «Новости».
Кравцова обвиняют в начислении зарплаты фиктивным сотрудникам, за что ему грозит 10 лет лишения свободы. Следствие считает, что в период с 1 января 2015 года и по конец 2017 года им было переведено около 14 млн рублей. По словам обвиняемого, его бывший заместитель Александр Афанасьев, уволенный за сокрытие доходов, пытается свести с ним счёты.
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