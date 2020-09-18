Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович. Причиной пропуска гонки, которая 19 сентября откроет соревновательную программу, стали болевые ощущения в локте. Логинов начал испытывать их при подготовке к соревнованиям.

«Решили, что завтра лучше не стартовать. Дистанция длинная, сейчас руку нагружать не стоит. Желание выступать у него есть, состояние тоже хорошее, подготовка идёт нормально, но руку пока лучше поберечь. Завтра он проведет тренировку, после которой станет понятно, сможет ли он побежать спринт», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Спринтерская гонка пройдёт на чемпионате России 21 сентября, эстафета — 22-го. Схожие проблемы с локтем были у Логинова и перед началом прошлого сезона.