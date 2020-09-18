Антон Шипулин: для меня статус отца намного выше и лучше, чем статус чемпиона!

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2010, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин сообщил, что, как многодетный отец, будет поддерживать в Госдуме все законопроекты, касающиеся многодетных семей.
15 сентября в семье Шипулиных появился на свет третий ребёнок, которого назвали Максимом. Антон и Луиза уже воспитывают пятилетнего Дмитрия и полуторагодовалую Миру.
«Все инициативы, которые будут связаны с семьёй, я с удовольствием буду поддерживать. Я считаю, что уже неплохо пропагандирую семейные ценности — делом, самое главное! Мы даже сами не ожидали, что будет столько поздравлений! У меня телефон разрывался. Я пришёл тогда домой к вечеру, глаза закрывались, потому что я с четырёх утра был на ногах… И очень долго разбирал поздравления. И это приятно. И хочется, конечно, чтобы побольше людей в нашей стране стремились к этому статусу — многодетных родителей! Это очень круто!
Демографию никто не отменял, и нам важно, чтобы каждая или почти каждая семья могла и была способна к тому, чтобы создать многодетную ячейку общества», — приводит слова Шипулина «Комсомольская правда».
Шипулин сравнил трёхкратное чемпионство мира по летнему биатлону с многодетным отцовством.
«Наверное, круче быть трижды отцом! Я всегда говорил своей супруге, что хочу, чтобы у нас было трое детей, как у моих родителей. Луиза моя хотела двоих, я говорю — нет, минимум троих, а дальше подумаем. Для меня статус отца намного выше, лучше, чем статус чемпиона! Ребёнок не сравнится ни с одной, даже олимпийской, наградой. Он лучше!» — сказал Шипулин.
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