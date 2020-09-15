Антон Шипулин в третий раз стал отцом и показал фото новорождённого сына
Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин в третий раз стал отцом, мальчика назвали Максимом. Об этом он объявил на своей странице в «Инстаграме».
Это третий ребёнок в семье Антона и Луизы Шипулиных. Они воспитывают сына Дмитрия, который родился в декабре 2015 года, и дочь Миру, родившуюся в феврале 2019 года.
«Сегодня мы с Луизой стали многодетными родителями. Максим, 3398 г, 51 см.
P. S. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь», — написал Антон, прикрепив текст к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Антона Шипулина.
33-летний Шипулин — бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.
- 15 сентября 2020
-
09:19
- 14 сентября 2020
-
23:13
-
13:04
-
11:30
-
10:33
-
09:19
- 13 сентября 2020
-
22:03
-
00:45
- 12 сентября 2020
-
09:24
- 11 сентября 2020
-
23:58
-
18:34
-
18:27
-
16:40
-
14:19
-
09:18
- 10 сентября 2020
-
22:06
-
21:31
-
19:24
-
17:40
-
12:16
-
11:16
-
09:20
- 9 сентября 2020
-
13:17
- 8 сентября 2020
-
16:33
-
16:00
-
15:09
-
13:24
-
13:01
-
00:19
- 7 сентября 2020
-
21:25
-
18:58
-
17:49
-
13:30
-
09:17
- 6 сентября 2020
-
23:05
Партнерский контент