Антон Шипулин в третий раз стал отцом и показал фото новорождённого сына

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин в третий раз стал отцом, мальчика назвали Максимом. Об этом он объявил на своей странице в «Инстаграме».

Это третий ребёнок в семье Антона и Луизы Шипулиных. Они воспитывают сына Дмитрия, который родился в декабре 2015 года, и дочь Миру, родившуюся в феврале 2019 года.

«Сегодня мы с Луизой стали многодетными родителями. Максим, 3398 г, 51 см.

P. S. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь», — написал Антон, прикрепив текст к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Антона Шипулина.

33-летний Шипулин — бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.