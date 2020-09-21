Логинов: травма мешает мне кататься. Если подключаю руку, то процентов на 10

Чемпион мира Александр Логинов рассказал о травме, из-за которой снялся с чемпионата России по летнему биатлону.

«С чем можно сравнить? Вот вы когда встаёте с кровати, всё равно упираетесь на какую-то руку, пытаетесь встать. Я сейчас этого сделать не могу этой рукой. Травма мешает мне кататься, толкаться на лыжероллерах. Сейчас я даже если подключаю её, то процентов на 10 и больше для равновесия. Поэтому сейчас я стараюсь ограничить нагрузку, надо восстановиться, чтобы можно было в октябре включиться полностью в работу. Как мне сказали, нужен покой. Скорее всего, пропускаю все гонки. Шансы выступить в Тюмени маленькие.



На какие-то выезды, сборы это никак не повлияет. В ближайшие дней 10 я полностью отойду от лыжероллеров, буду бегать кросс. Планы — сборы, сборы, сборы, тренировки. Сначала съезжу домой. Следующий сбор я проведу в Сочи, затем на снег в Тюмень или Ханты-Мансийск», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».