Бабиков: на последнем круге сломалась палка. Мне дали новую, но это сбило темп

Биатлонист Антон Бабиков поделился эмоциями после завоевания серебряной медали в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.

«Довольны медалью. Про себя скажу, что пробовал определённые тактические вещи. Но на роллерах не всё получается реализовать. Уже на последнем круге сломалась палка. Мне дали новую, но немного это сбило темп.



Доволен ли подготовкой к сезону? Сейчас я представляю башкирскую дружину. Отмечу, что регион предоставляет нам отливные условия. Не зря сразу несколько спортсменов представляют сборную России. Подготовка к сезону продолжается», — приводит слова Бабикова «Тюменская арена».

В эстафете Республику Башкортостан помимо Бабикова представляли Алексей Петров, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов.