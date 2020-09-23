Майгуров отреагировал на слова Хованцева о Драчёве

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова бывшего главного тренера сборной Анатолия Хованцева. Ранее Хованцев заявил, что Майгуров потребовал от него написать заявление об уходе по собственному желанию, и объяснил это тем, что на выборах президента СБР он не выступал против бывшего главы организации Владимира Драчёва.
«Решение по поводу смены главного тренера было принято ещё в апреле большинством голосов правления СБР. Считаю, это постановление не может быть подвергнуто изменениям, так как легитимно. Напомню, что новый тренерский штаб был предложен ещё до выборов президента союза. И на сегодняшний день мы не внесли ни одной правки», — цитирует его Sportbox.
Майгурова спросили, почему Хованцев обиделся на него.
«Возможно, у него есть какая-то причина. С другой стороны, через два дня после моего избрания общались с Анатолием Николаевичем, все вопросы решали в нормальном, рабочем ключе.
По сути, у нас в тренерском штабе сменился лишь главный тренер. Если по инициативе бывшего президента или какого-то региона Хованцев был бы предложен на должность старшего тренера, никто бы его из списков, подаваемых в минспорт, не убирал. Но его там не было.
31 мая у Анатолия Николаевича закончился контракт главного тренера сборной, правление СБР посчитало, что в первую очередь нужно менять руководителя тренерского штаба. На другую должность Хованцев предложен не был. Какие ко мне вопросы?» — сказал он.
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