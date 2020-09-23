Юрий Каминский: хотелось бы, чтобы биатлонисты бежали на уровне первой десятки лыжников

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, которые ранее работал в лыжных гонках, высказал мнение, что его подопечные должны быть в состоянии составить конкуренцию в скорости десяти лучшим лыжникам страны для борьбы за высокие места на крупных международных стартах.
«Всё познается в сравнении. Одно дело сравнивать с Александром Большуновым или Максимом Вылегжаниным, другое — с лыжниками второго уровня. Нынешний уровень как раз такой.
Хотелось бы, чтобы лучшие биатлонисты бежали на уровне первой десятки наших лыжников, хотя бы тех, что занимают места с пятого по десятое. Если такой уровень будет, то мы будем конкурентоспособны. Мы надеемся получить прирост, но пока сложно сказать, каким он будет. Всё зависит от индивидуальной особенности работы", — приводит слова Каминского ТАСС.
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