Каминский: мне нужны не лыжники, которые стреляют, а стреляющие лыжники. Разница есть

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о стрелковой подготовке подопечных.
«Когда я пришёл в команду, сразу сказал, что мне нужны не лыжники, которые стреляют, а стреляющие лыжники. Звучит как тавтология, но разница есть. Я понимаю, что на рубеже тоже надо работать. Мы туда приходим не отдыхать после того, как быстро пролетели круг по дистанции, а качественно и при этом быстро стрелять. Конечно, учитываем этот момент.
Стрельба сейчас идёт в фарватере биатлона. На нынешнем чемпионате России в Тюмени Эдуард Латыпов в спринте показал такой ход, что победил бы и с тремя промахами. Но мы понимаем, что на международной арене для успешного выступления надо и стрелять безупречно. Стараемся много трудиться над этим аспектом. Часа по два в день работе с оружием мы в тренировочные дни уделяем», — приводит слова Каминского «Тюменская арена».
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