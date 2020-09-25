Вилухина рассказала, как «сумасшедшие деньги» Прохорова помогли выиграть допинговое дело

Бывшая российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу, в котором она фигурировала вместе с Ольгой Зайцевой и Яной Романовой.
Спортсменки подозревались в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. CAS оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой. Таким образом, сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, Вилухина же сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.
Вилухина поблагодарила за помощь бывшего главу Союза биатлонистов России (СБР) Михаила Прохорова, который взял на себя финансовую сторону вопроса в деле спортсменки. По её словам, на защиту потрачены «сумасшедшие деньги».
«Я негодую по поводу правосудия: кто платит, тот музыку и заказывает? Я поняла, что в этом мире я крошечная песчинка, и поэтому большое спасибо, что добрые люди помогли: Михаил Дмитриевич Прохоров, [бывший исполнительный директор СБР] Сергей Кущенко, наша команда юристов, близкие, семья.
Финансовую сторону я бы не смогла потянуть – на защиту потрачены сумасшедшие деньги. И пугает, что если нет финансовых ресурсов на юристов, адвокатов, значит, по умолчанию были бы виноваты. К счастью, Михаил Дмитриевич помог, вёл нас от начала и до конца в этом деле и будет продолжать помогать. Спасибо ему огромное, что отстояли одно серебро, сейчас боремся за другое», — цитирует её ТАСС.
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