Вилухина решила обратиться в гражданский суд после решения CAS по Зайцевой

Бывшая российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу, в котором она фигурировала вместе с Ольгой Зайцевой и Яной Романовой.

Спортсменки подозревались в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. CAS оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой. Таким образом, сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, Вилухина же сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.

«Новости о решении суда относительно нас с Яной, безусловно, рада. В первую очередь груз с души упал. За этот трёхлетний бой столько воды утекло, и некоторые стали сомневаться в моей правде.

Но при этом я также негодую по поводу решения по Оле Зайцевой, мы знаем, что она невиновна, даже не сомневаемся. Ситуация щепетильная, и много политики замешано, хотя и говорят, что политика и спорт не связаны…

Вообще додумались, кого забанить – Зайцеву. Человек из комиссии МОК, всегда боролась с допингом, лучшая спортсменка! И её сейчас продолжают избивать, противно от этого. Но мы будем бороться дальше, идём в гражданский суд в Нью-Йорке. Осадок от всего этого остался, несмотря на положительное решение», — приводит слова Вилухиной ТАСС.