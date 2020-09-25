Вилухина решила обратиться в гражданский суд после решения CAS по Зайцевой

Бывшая российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу, в котором она фигурировала вместе с Ольгой Зайцевой и Яной Романовой.
Спортсменки подозревались в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. CAS оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой. Таким образом, сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, Вилухина же сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.
«Новости о решении суда относительно нас с Яной, безусловно, рада. В первую очередь груз с души упал. За этот трёхлетний бой столько воды утекло, и некоторые стали сомневаться в моей правде.
Но при этом я также негодую по поводу решения по Оле Зайцевой, мы знаем, что она невиновна, даже не сомневаемся. Ситуация щепетильная, и много политики замешано, хотя и говорят, что политика и спорт не связаны…
Вообще додумались, кого забанить – Зайцеву. Человек из комиссии МОК, всегда боролась с допингом, лучшая спортсменка! И её сейчас продолжают избивать, противно от этого. Но мы будем бороться дальше, идём в гражданский суд в Нью-Йорке. Осадок от всего этого остался, несмотря на положительное решение», — приводит слова Вилухиной ТАСС.
- 25 сентября 2020
-
12:39
-
11:58
-
11:40
-
10:40
-
10:28
-
10:17
-
09:18
-
01:01
- 24 сентября 2020
-
23:41
-
20:14
-
19:10
-
18:33
-
18:16
-
17:51
-
16:56
-
15:54
-
13:22
-
11:41
-
10:20
-
09:21
- 23 сентября 2020
-
20:59
-
18:21
-
15:28
-
14:22
-
13:19
-
12:19
- 22 сентября 2020
-
23:41
-
16:23
-
14:40
-
13:42
-
13:37
-
13:29
-
13:00
-
12:40
-
11:30