Личный тренер отстранённой Глазыриной: в этот раз будем до конца рубиться за правду

Антон Щурбинов, муж и личный тренер российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, заявил, что спортсменка, временно отстранённая за возможные нарушения антидопинговых правил, в этот раз будет отстаивать свои права до конца. Глазырина в феврале 2019 года вернулась в биатлон после двухгодичной дисквалификации за применение запрещённых веществ.

«В текущей ситуации необходимо понять, как действовать. Пока обвинений никаких нет, есть только временное отстранение. Будем, исходя из этого, двигаться дальше. Думаю, что в этот раз будем до конца рубиться за правду. Настроение боевое, конечно, немного обидно, что так получается. Человек уже всё отсидел, хотя там тоже ничего не доказали. Вот там, в IBU, люди приняли решение, хорошо, но мы спокойно вышли и вернулись на тот уровень, с которого нас скинули, а может быть, и поднялись выше. Видимо, на Кубке мира не нужна им сильная конкуренция.

Сообщил, конечно, в сборную. Считаю, что старший тренер Михаил Шашилов должен быть в курсе. Конечно, он был в лёгком шоке. Мало приятного в том, что штаб теряет человека, на которого рассчитывает", — приводит слова Щурбинова РИА «Новости».