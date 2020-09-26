СБР должен будет возместить расходы IBU по отстранению Глазыриной

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) должен будет возместить все расходы, связанные с расследованием по временному отстранению Екатерины Глазыриной.

24 сентября Глазырина, которая в феврале 2019 года вернулась в биатлон после двухгодичной дисквалификации, была временно отстранена за предполагаемые нарушения антидопинговых правил. Возмещение расходов на текущие расследования — один из критериев для восстановления полноправного членства СБР в IBU. СБР ограничен в правах с декабря 2017 года.

«Эта ситуация окажет влияние на сумму расходов со стороны СБР. Мы не обсуждали инцидент на исполкоме IBU, но это следует из критериев восстановления СБР», — приводит слова Далина РИА «Новости».