«Давай, дед, ты можешь!» Губерниев отреагировал на новость об инфаркте у Пихлера

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенёс инфаркт и его ввели в искусственную кому.

«У Вольфганга Пихлера инфаркт, тренер находится в искусственной коме… Здоровья!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Состояние Пихлера стабильно тяжёлое! Давай, дед, ты можешь!» — добавил он позднее.

Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после велотренировки в районе Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.