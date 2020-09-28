Вольфганг Пихлер перенёс инфаркт, его ввели в искусственную кому
Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер помещён в искусственную кому, после того как перенёс сердечный приступ. Об этом сообщает шведское издание Expressen.
Сообщается, что Пихлер перенёс инфаркт после велотренировки в районе Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна.
«Вольфганг сейчас в хороших руках. Мы можем сохранять осторожный оптимизм», — сказал его брат Клаус Пихлер.
«Состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное», – добавил менеджер Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо.
Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.
«Давай, дед, ты можешь!» Губерниев отреагировал на новость об инфаркте у Пихлера
- 28 сентября 2020
-
15:25
-
14:33
-
14:03
-
13:57
-
13:18
-
11:30
-
10:00
- 27 сентября 2020
-
22:44
-
16:24
-
15:18
-
11:39
- 26 сентября 2020
-
22:45
-
21:18
-
20:57
-
20:20
-
17:30
-
14:26
- 25 сентября 2020
-
19:23
-
19:12
-
18:42
-
14:29
-
12:39
-
11:58
-
11:40
-
10:40
-
10:28
-
10:17
-
09:18
-
01:01
- 24 сентября 2020
-
23:41
-
20:14
-
19:10
-
18:33
-
18:16
-
17:51
Партнерский контент