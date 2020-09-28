Вольфганг Пихлер перенёс инфаркт, его ввели в искусственную кому

Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер помещён в искусственную кому, после того как перенёс сердечный приступ. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

Сообщается, что Пихлер перенёс инфаркт после велотренировки в районе Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна.

«Вольфганг сейчас в хороших руках. Мы можем сохранять осторожный оптимизм», — сказал его брат Клаус Пихлер.

«Состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное», – добавил менеджер Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо.

Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.