СБР отреагировал на новость об инфаркте у Пихлера

В Союзе биатлонистов России (СБР) отреагировали на информацию о том, что известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенёс инфаркт и его ввели в искусственную кому.

«Желаем скорейшего выздоровления, тренер!» — отмечается в сообщении в официальном «твиттере» организации.

Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.