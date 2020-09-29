Брат перенёсшего инфаркт Вольфганга Пихлера рассказал о его состоянии

Клаус Пихлер, брат известного немецкого тренера по биатлону Вольфганга Пихлера, рассказал о его состоянии, после того как тот перенёс инфаркт и его ввели в искусственную кому.

«Накануне у Вольфганга случился сердечный приступ. Он был успешно реанимирован и должен был быть прооперирован.

Проводится дополнительный медицинский осмотр. Мы ждём результатов. Из-за действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса навещать Пихлера может только жена», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.