Брат перенёсшего инфаркт Вольфганга Пихлера рассказал о его состоянии

Клаус Пихлер, брат известного немецкого тренера по биатлону Вольфганга Пихлера, рассказал о его состоянии, после того как тот перенёс инфаркт и его ввели в искусственную кому.
«Накануне у Вольфганга случился сердечный приступ. Он был успешно реанимирован и должен был быть прооперирован.
Проводится дополнительный медицинский осмотр. Мы ждём результатов. Из-за действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса навещать Пихлера может только жена», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.
- 29 сентября 2020
-
10:33
-
09:59
- 28 сентября 2020
-
22:57
-
20:43
-
18:07
-
16:45
-
15:25
-
14:33
-
14:03
-
13:57
-
13:18
-
11:30
-
10:00
- 27 сентября 2020
-
22:44
-
16:24
-
15:18
-
11:39
- 26 сентября 2020
-
22:45
-
21:18
-
20:57
-
20:20
-
17:30
-
14:26
- 25 сентября 2020
-
19:23
-
19:12
-
18:42
-
14:29
-
12:39
-
11:58
-
11:40
-
10:40
-
10:28
-
10:17
-
09:18
-
01:01