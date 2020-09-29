Губерниев — Пихлеру: у нас с тобой были разные моменты, но ты обязан жить!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенёс инфаркт и его ввели в искусственную кому.

«Дед, держись! Ты можешь!

Вольфганг Пихлер попал в больницу с инфарктом! После велосипедной тренировки! Состояние стабильно тяжёлое!

Вольфганг, у нас с тобой были разные моменты, но ты обязан жить! Без тебя в биатлоне скучно, поправляйся скорее! Здоровья! Твой любимый клоун Губерник!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после велотренировки в районе Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.