Международный союз биатлонистов утвердил даты проведения Кубка IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил даты проведения этапов Кубка IBU, старт которого из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был перенесён на январь 2021 года.

Как и в случае с предновогодними этапами Кубка мира, сокращено количество городов, принимающих соревнования. Так, два январских этапа примет Арбер (Германия), февральские этапы пройдут в Осрбли (Словакия), а заключительный, мартовский этап состоится в Риднау (Италия).

Биатлон. Кубок IBU. Сезон-2020/2021

1-й этап: Арбер (Германия), 11-17 января.

2-й этап: Арбер (Германия), 18-23 января.

3-й этап: Душники-Здруй (Польша), 24-31 января.

4-й этап: Осрбли (Словакия), 11-14 февраля.

5-й этап: Осрбли (Словакия), 14-21 февраля.

6-й этап: Риднау (Италия), 8-14 марта.