Международный союз биатлонистов утвердил даты проведения Кубка IBU
Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил даты проведения этапов Кубка IBU, старт которого из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был перенесён на январь 2021 года.
Как и в случае с предновогодними этапами Кубка мира, сокращено количество городов, принимающих соревнования. Так, два январских этапа примет Арбер (Германия), февральские этапы пройдут в Осрбли (Словакия), а заключительный, мартовский этап состоится в Риднау (Италия).
Биатлон. Кубок IBU. Сезон-2020/2021
1-й этап: Арбер (Германия), 11-17 января.
2-й этап: Арбер (Германия), 18-23 января.
3-й этап: Душники-Здруй (Польша), 24-31 января.
4-й этап: Осрбли (Словакия), 11-14 февраля.
5-й этап: Осрбли (Словакия), 14-21 февраля.
6-й этап: Риднау (Италия), 8-14 марта.
Кубок IBU — 2021 пройдёт в трёх городах
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