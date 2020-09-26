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Кубок IBU — 2021 пройдёт в трёх городах

Кубок IBU — 2021 пройдёт в трёх городах
Биатлон / Кубок IBU 0

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил календарь Кубка IBU, старт которого из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был перенесён на январь 2021 года.

Как и в случае с предновогодними этапами Кубка мира, сокращено количество городов, принимающих соревнования. Так, два январских этапа пример Арбер (Германия), февральские этапы пройдут в Осрбли (Словакия), а заключительный, мартовский этап состоится в Риднау (Италия).

Исполком подтвердил, что чемпионат Европы, как и планировалось, пройдет с 24 по 31 января 2021 года в польском городе Душники-Здруй.

Напомним, было принято решение о проведении четырёх предновогодних этапов Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) и Хохфильцене (Австрия).

Предновогодние этапы Кубка мира по биатлону пройдут на двух стадионах
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