«Иди, окунись в океан, умник!» Губерниев раскритиковал министра Камчатского края

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев остро отреагировал на слова врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумаркова, который опроверг загрязнение Тихого океана вблизи Камчатки. Отравление воды могло быть вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера.



«Мы не зафиксировали гибели никаких животных — ничего, о чём говорят в сетях. А выброс морских ежей, морских звёзд связан со штормом, который прошёл 29 сентября», — цитирует Кумаркова телеграм-канал Mash.



«Министр Кумарков, иди, окунись в океан, умник! Господи, когда же эти козлы прекратят травить Россию… Моя любимая Камчатка! Будьте вы прокляты, загрязнители!» — прокомментировал слова чиновника Губерниев на своём телеграм-канале.



Внимание общественности к проблеме на Камчатке значительно усилилось благодаря блогеру Юрию Дудю, который на своей странице в «Инстаграме» обратил внимание на гибель морских животных и аллергическую реакцию сёрферов, обосновавшихся на Камчатке.