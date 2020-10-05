«Чистый бодибилдер». Иосиф Пригожин отреагировал на пляжное фото Дмитрия Губерниева

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в Широкой Балке, что под Новороссийском. На снимке комментатор, одетый в плавки, позирует на фоне моря.

«Стройный кипарис на черноморском побережье!» — подписал он фото.

В комментариях к посту отметился, в частности, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Чистый бодибилдер», — написал он.

Вот что написали другие подписчики в комментариях.

«Я тоже так выглядел, когда вёл безобразный образ жизни».

«И с юмором всё в порядке!»

«Рождён, чтобы блистать, красавчик».

«Молодец! А ещё больше мне понравилась самоизоляция. Когда Дмитрий нас всех веселил дома. Это было феерично! Ещё хочу повторить, что было».