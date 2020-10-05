«Чистый бодибилдер». Иосиф Пригожин отреагировал на пляжное фото Дмитрия Губерниева

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в Широкой Балке, что под Новороссийском. На снимке комментатор, одетый в плавки, позирует на фоне моря.
«Стройный кипарис на черноморском побережье!» — подписал он фото.
В комментариях к посту отметился, в частности, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Чистый бодибилдер», — написал он.
Фото: https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/?hl=ru
Вот что написали другие подписчики в комментариях.
«Я тоже так выглядел, когда вёл безобразный образ жизни».
«И с юмором всё в порядке!»
«Рождён, чтобы блистать, красавчик».
«Молодец! А ещё больше мне понравилась самоизоляция. Когда Дмитрий нас всех веселил дома. Это было феерично! Ещё хочу повторить, что было».
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